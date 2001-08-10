Южносахалинцев приглашают в на тематическую ярмарку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тематическая ярмарка «Дары осени» состоится в областном центре 26 октября. Торговля развернется на площадке по ул. Вокзальной, 71 с 10.00 до 15.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Жители и гости города смогут приобрести товары местных производителей: мясную и молочную продукцию, колбасные и кондитерские изделия, мёд, широкий ассортимент сезонных овощей. Южно-сахалинские мастера представят ремесленную продукцию собственного производства. Создавать праздничное настроение будут творческие коллективы.

Участие в ярмарках традиционно принимают сельскохозяйственные предприятия, фермеры, представители личных подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели. Как отмечают в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка, продукция местных производителей особо востребована у населения.

Следующим масштабным мероприятием станет «День пельменя», который ежегодно проходит в областном центре в декабре. Завершающим событием станет предновогодняя ярмарка, где южносахалинцы смогут приобрести необходимую продукцию для праздничного стола.