Тихоокеанское
информационное агентство
24 Октября 2024
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Движение транспорта временно ограничат через перекресток улиц Сахалинская - Железнодорожная в Южно-Сахалинске
10:22, | Новости общества Сахалина и Курил

Паромная переправа Ванино - Холмск работает в штатном режиме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе с 09.10 (сах)  паромная переправа Ванино - Холмск открыта, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Напомним, что на Сахалине в связи с ухудшением погоды в Татарском проливе с 23.00 (сах) 23 октября до улучшения погодных условий была закрыта паромная переправа Ванино-Холмск.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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