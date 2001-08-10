Участок улицы Есенина в Южно-Сахалинске закроют для проезда с 25 по 27 октября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничения коснутся участка ул. Есенина в районе дома №5, сквозной проезд будет закрыт. Общественный транспорт будет двигаться по временной схеме движения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как сообщили в «Сахалинской коммунальной компании», здесь продолжатся работы по присоединению к теплосети новых объектов.

В связи с этим объезд пассажирского транспорта муниципальных маршрутов будет осуществляться следующим образом:

- №45ч, №45пр, №28ч, №28пр - по ул. Пуркаева, далее по утвержденному маршруту движения;

- №16 - по ул. Комсомольской с левым поворотом на ул. Пуркаева, далее по маршруту;

- маршрут №15 по пути следования от планировочного района Хомутово до школа № 6, будет осуществляться по ул. Больничной до остановочного пункта «Санаторий Аралия», далее по утвержденному маршруту движения.

Частный транспорт может объезжать участок по пр. Мира и ул. Комсомольской.