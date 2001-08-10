Тихоокеанское
информационное агентство
24 Октября 2024
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Движение по Юго-Западному объезду в Южно-Сахалинске временно будет осуществляться по полосам
16:40, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Движение по Юго-Западному объезду в Южно-Сахалинске временно будет осуществляться по полосам

Движение по Юго-Западному объезду в Южно-Сахалинске временно будет осуществляться по полосам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Частичное ограничение проезда, по информации подрядной организации, вводится в связи с работами по подготовке и асфальтированию дорожного покрытия после производства работ по устройству трубопровода водозабора «Южный», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Дорожные знаки и ограждения начнут выставлять с полудня 24 октября. Продлятся ограничения до вечера 25 октября. Однако сроки могут быть скорректированы в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Автомобилистов просят быть внимательными при движении в указанном районе, соблюдать скоростной режим.

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