Движение по Юго-Западному объезду в Южно-Сахалинске временно будет осуществляться по полосам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Частичное ограничение проезда, по информации подрядной организации, вводится в связи с работами по подготовке и асфальтированию дорожного покрытия после производства работ по устройству трубопровода водозабора «Южный», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Дорожные знаки и ограждения начнут выставлять с полудня 24 октября. Продлятся ограничения до вечера 25 октября. Однако сроки могут быть скорректированы в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Автомобилистов просят быть внимательными при движении в указанном районе, соблюдать скоростной режим.