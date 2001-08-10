В Сахалинской области продолжается работа по установке камер фото- и видеофиксации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области, Центр региональной цифровой трансформации Сахалинской области совместно с администрациями уделяют особое внимание подключению существующих систем видеонаблюдения к Государственной информационной системе системе «Безопасный город», рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве цифрового развития.
Уже подключены места массового пребывания людей в Долинском, Макаровском, Невельском и Южно-Сахалинском районах.
В минувший понедельник к системе был подключен детский садик № 48 «Малыш» в городе Южно-Сахалинске.
Кроме того, в Южно-Сахалинске были установлены три комплекса фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на следующих перекрестках:
- на пересечении улиц Проспект Мира и Емельянова;
- на пересечении улиц Комсомольская и Пуркаева;
- на пересечении улиц Сахалинская и Железнодорожная.
Также успешно введен в эксплуатацию комплекс на пешеходном переходе в селе Онор Смирныховского городского округа Сахалинской области.
«Современные технологии играют ключевую роль в обеспечении безопасности на территории нашей области. Установка камер фото- и видеофиксации отвечает современным требованиям и позволяет оперативно реагировать всем службам и ведомствам. Мы продолжаем активно работать над расширением этой сети, чтобы каждый житель мог чувствовать себя в безопасности», — прокомментировал министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.
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