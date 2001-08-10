ВТБ: каждый второй дальневосточник предпочитает открывать вклад онлайн

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Согласно результатам опроса ВТБ, главным определяющим параметром вклада 62% дальневосточников назвали выгодную процентную ставку. При этом каждый второй обращает больше всего внимания возможность открытия вклада в онлайн-формате (по России таких - треть), а 38% - на условия досрочного снятия средств.

Каждый третий опрошенный назвал в качестве важного критерия возможность пополнения дополнительными средствами способ выплаты процентов, 26% интересует способ выплаты процентов. Только для 19% дальневосточников важен срок вклада, тогда как по стране он является ключевым параметром для 41% респондентов.

41% дальневосточников предпочитают открывать вклады и накопительные счета в одном банке. В целом по стране такая же часть опрошенных хранят сбережения в 2-3 банках.

У жителей ДФО в целом открыто меньше всего вкладов или счетов– 29% опрошенных на Дальнем Востоке сбережения в банках не хранят. Наиболее «бережливые» - жители Северо-Западного федерального округа, здесь вклады или накопительные счета есть у 93% участников опроса.

Распределяют средства на вкладах по разным банкам в поисках выгодных условий и ставок 70% респондентов. Пользуются программами лояльности в разных банках 45% россиян.

Треть дальневосточников пользуются возможностью перевода средств себе по СБП без комиссии для распределения накоплений по банкам.

При выборе банка для размещения своих накоплений жители ДФО руководствуются условиями самого вклада и надежностью банка – об этом заявили 74% и 52% участников опроса. Среди других факторов – удобство дистанционных услуг (48%). А величина и стабильностью банка, близость его к дому или офису практически не влияют на выбор дальневосточников.

Более 40% участников опроса в ДФО полагают, что до конца года ставки по вкладам могут еще вырасти. Примерно четверть респондентов (22%) считает, что ставки останутся на прежнем уровне, а 10% предполагают их снижение.

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Опрос проведен ВТБ со 2 по 8 октября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.