Команда КВН

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участники островной команды КВН рассказали, как сочинять идеальные шутки и выбирать темы для них, на форуме «Российская креативная неделя — Дальний Восток». В арт-резиденции «Маяк» состоялся тематический мастер-класс, посвященный работе профессиональных юмористов. Татьяна Степанова, Олег Ким и Дмитрий Дорошенко из команды «Сделано на Сахалине» поделились практическим опытом с молодежью, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи.

Островной регион стал яркой точкой на карте «Клуба веселых и находчивых» совсем недавно, но местная команда уже успела запомниться зрителям по всей стране. «Сделано на Сахалине» всего за год выступлений прошли в полуфинал Первой лиги КВН, а также получили путевку на внеконкурсное выступление в рамках Летнего Кубка КВН, который прошел в Южно-Сахалинске в августе 2024 года. Сбавлять позиции команда не намерена: ребята готовятся к новым выступлениям и передают опыт новичкам.

«Очень скоро в Южно-Сахалинске пройдет фестиваль КВН Открытой Сахалинской лиги, где примут участие более 25 команд со всех районов нашей области. А 4 декабря состоится Кубок губернатора, где выступят не только сахалинская, но и другие дальневосточные команды. КВН — это лифт в креативные индустрии. Очень много выходцев из КВН-движения становятся медийными личностями, работают в продюсировании, осваивают продакшн. На телевидении все не заканчивается, есть масса других направлений работы для творческих людей», — отметила участница команды КВН «Сделано на Сахалине» Татьяна Степанова.

Чтобы начать писать шутку, надо понимать, что это такое, отметил сокомандник Олег Ким. Фактически шутка — это правда, доведенная до абсурда. Ключевое правило для начинающих авторов: в каждой шутке есть доля шутки, а остальное — правда.

Кроме того, важно определиться с темой, на которую выступающий собирается шутить, и с ее форматом. С этого начинается работа над контентом.

«Наша команда очень много шутит про Сахалин, мы знакомим зрителей с нашим островом через призму юмора. Женские команды часто шутят про женскую долю, мужские — про мужской взгляд. В Высшей лиге КВН была команда, которая доносила юмор через стихи. Как только вы выберете формат, писать шутки станет проще. Но в каждой шутке обязательно должна быть парадоксальность и актуальность. Очень хорошо заходят истории про то, что у людей сейчас на слуху: про актуальные события в новостях, громкие истории со звездами и так далее. Будьте в теме, следите за тем, что происходит в мире», — подчеркнула Татьяна Степанова.

Существует 8 ключевых приемов, которые позволяют создать хорошую шутку. Сахалинские КВНщики перечислили каждый из них, объяснив на примерах.

гипербола (преувеличение) — используется, когда нужно привлечь внимание к событию за счет подчеркивания его важности, к черте характера или внешности;

перенос свойств (столкновение миров) — это юмор, взятый из повседневной жизни, где каждый человек может узнать себя. Как правило, это шутки о бытовых ситуациях: очередях в больнице, ссорах в семье и так далее;

заход с объяснением — парадоксальное сообщение, которое сопровождается понятной и простой расшифровкой. Как правило, это шутки про знаменитостей, которые оказались в ситуации, близкой для публики;

новая интерпретация поговорок, пословиц и афоризмов;

«Этого не может быть» — рассказы, герои которых обладают несвойственными им качествами, совершают нетипичные поступки или оказываются в обстоятельствах, которые для них в обычной жизни нереальны;

игра слов — каламбуры, шутки на созвучии, лингвистические изыски в смешном контексте;

«Как так? » и happy end — шутка, которая резко переворачивает контекст ситуации, чтобы сделать ее смешной;

парадоксы на вольные темы — несбыточные, порой почти маразматические фантазии на любую тему, но без использования приемов выше;

фразеологизмы — шутки, которые появились с использованием устоявшихся выражений русского языка.

Советы о том, как правильно выбрать тему шутки, сахалинцам дал Дмитрий Дорошенко. По его словам, важно не перегибать.

«Аудитория всегда воспринимает на ура шутки об актуальном. Когда мы едем выступать в новый город, всегда изучаем местный колорит, чтобы людям было понятно наше выступление. Но всегда есть вещи, с которыми нужно быть осторожными. Например, религии лучше не касаться вообще. Если вы хотите шутить про политику — это должна быть действительно разрывная шутка, которая заходит с овациями. И непременно разбирайтесь в том, о чем вы шутите. Не лезьте в тему, в которой не ориентируетесь. Не забывайте и про саморедактуру: шутка не должна никого обижать, опошлять. Она должна быть такой, чтобы вы не стыдились рассказать об этом вашей маме», — подчеркнул КВН-щик.

Придумывать шутки можно как одному, так и в команде. Но тем, кто хочет связать свою карьеру с юмором, лучше практиковаться постоянно: только регулярные тренировки позволят улучшить навык сочинительства, уверены участники «Сделано на Сахалине».