Тихоокеанское
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24 Октября 2024
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13:44, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине с операторами дронов прошли теоретические и практические занятия

На Сахалине с операторами дронов прошли теоретические и практические занятия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине продолжается обучение операторов дронов для воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Подготовка военнослужащих на учебной базе полигона  ВВО организована в три этапа.

Сначала теоретические занятия, в которые входят основы аэродинамики, разновидности дронов, затем будущие операторы работают на симуляторах, после чего военнослужащие переходят к практическому пилотированию дронов на местности.

Помимо этого, на практике военнослужащие выполняют сброс с квадрокоптера учебной гранаты с небольшой высоты.

 Сброс производится по цели, которая имитирует люк боевой машины или окоп условного противника.

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