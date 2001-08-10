На Сахалине с операторами дронов прошли теоретические и практические занятия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине продолжается обучение операторов дронов для воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Подготовка военнослужащих на учебной базе полигона ВВО организована в три этапа.

Сначала теоретические занятия, в которые входят основы аэродинамики, разновидности дронов, затем будущие операторы работают на симуляторах, после чего военнослужащие переходят к практическому пилотированию дронов на местности.

Помимо этого, на практике военнослужащие выполняют сброс с квадрокоптера учебной гранаты с небольшой высоты.

Сброс производится по цели, которая имитирует люк боевой машины или окоп условного противника.