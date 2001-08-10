Власти Южно-Сахалинска приглашают предпринимателей открыть магазины в Ключах, Дальнем, Синегорске и Ново-Александровске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка начал прием заявок на участие в конкурсе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта в с. Ключи, с. Дальнее, с. Синегорск и планировочном районе Ново-Александровск. Конкурс проводится в электронной форме.

Прием заявок продлится до 19 ноября, итоги состоятся 25 ноября 2024 года. Извещение о конкурсе и необходимая документация размещены на электронной торговой площадке, номер процедуры COM21102400001.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по работе с нестационарными объектами потребительского рынка и сельскохозяйственными производителями Департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации города по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 20, офис 413, тел.: 300735 (доб. 1, 2, 3, 4).