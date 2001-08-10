Мэр Южно-Сахалинска проверил ремонт дворов в Ново-Александровске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Глава города встретился с жителями домов на улице 30 лет Победы. Основные работы во дворах здесь практически завершены. До конца октября у жилых домов №30 и №32 будет обустроена новая зона отдыха, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Капитальный ремонт дворов на улице 30 лет Победы в Ново-Александровске был сопряжен с заменой инженерных коммуникаций. Сначала свою работу выполнили ресурсоснабжающие организации, затем во дворах было уложено новое асфальтобетонное покрытие, установлены бордюры, ограждения, проведено озеленение территории.
- Ремонта в этих дворах не было много лет. Жители сразу активно подключились, когда мы начали обсуждать проект благоустройства территории. Подрядная организация старалась учесть все нюансы и, на мой взгляд, качественно выполнила свою работу. Остались еще некоторые моменты. Люди просят помочь с дополнительным озеленением, - сказал Сергей Надсадин.
- Мы благоустраиваем также зону отдыха у жилых домов №30 и №32. Здесь будет уложено резиновое покрытие, установлены ворота для мини-футбола, лавочки и урны, оборудована площадка для сушки белья. Работы планируем завершить уже к концу следующей недели, - рассказал начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства Евгений Кулик.
Добавим, в этом году в Южно-Сахалинске капитальный ремонт был проведен на 20 объектах, это придомовые территории 52 жилых домов. Текущим ремонтом были охвачены более шестисот дворов. Работы по благоустройству ведутся при поддержке правительства области, губернатора Валерия Лимаренко и находятся на особом контроле мэра Сергея Надсадина. На следующий год планируется отремонтировать придомовые территории еще не менее 35 домов.
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