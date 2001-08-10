Сотрудники завода им. Федотова в Южно-Сахалинске познакомили школьников с секретами производства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Команда «ГИММОТIОN» гимназии №1 им. А.С. Пушкина заняла первое место в одной из номинаций регионального заочного фестиваля школьных медиацентров. Экскурсия на муниципальное предприятие и возможность пообщаться с сотрудниками завода им. Федотова стали для ребят поощрением за победу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Во время экскурсии гимназисты могли познакомиться с рабочими профессиями и узнать о всех тонкостях производства. Сегодня на заводе строительных материалов им. М.А. Федотова трудятся более 700 человек - водители, рабочие, инженерно-технический состав, слесари, механики. Предприятие работает в круглосуточном режиме. Парк специализированной техники составляет более 250 единиц, которая круглый год занята в содержании улиц областного центра. Кроме того, на предприятии действует асфальтовый завод и цех по производству дорожных знаков.

Задать свои вопросы о профессиональном пути ребята могли специалистам разных подразделений. О своей трудовой биографии рассказал Владимир Сараев, который работает на заводе слесарем по ремонту оборудования одиннадцать лет. Как признается Владимир Николаевич, на другом месте он себя не представляет, ведь главное - выбирать дело по душе.

Медиацентр гимназии №1 объединяет порядка 20 учеников. Виталина Ри занимается здесь уже два года: участвует в создании видеороликов о событиях в образовательном учреждении, записи интервью. В будущем планирует совместить два интереса: блогерство и педагогику.

- Мы здесь впервые. Впечатлили на самом деле масштабы - все просто восхищает! Очень было интересно поговорить с сотрудниками и узнать, как обучиться на ту или иную профессию, какая продолжительность рабочего дня, какие есть сложности в работе. Ну и вообще было познавательно пообщаться со специалистами, которые много лет трудятся здесь, - поделилась впечатлениями от экскурсии ученица гимназии Виталина Ри.

Сегодня медиацентры действуют в каждом общеобразовательном учреждении города. Ребята освещают события, происходящие в школе, а также становятся полноценными участниками городских мероприятий. Например, в этому году школьные медиацентры осуществляли информационное сопровождение Южно-Сахалинского образовательного форума.

Для многих учеников участие в объединении - это не только раскрытие творческого потенциала и профориентация, но и возможность получить навыки, которые могут помочь в профессиональной деятельности. Ребята могут попробовать свои силы в различных медианаправлениях: фотографии, создании видеорепортажей, работе в социальных сетях и др.

- Мне кажется, медиацентр - это такая универсальная вещь, которая позволяет развивать огромное количество навыков, которые пригодятся, конечно, в дальнейшей жизни. На мой взгляд самое главное, чему учит медиацентр - быстроте принятия решений, быстроте мыслей. И конечно же, ребята учатся коммуницировать с разными людьми, - добавляет руководитель медиацентра гимназии №1 им. А.С. Пушкина Мария Пикуза.

Отметим, региональный фестиваль школьных медиацентров, посвященный празднованию Дня учителя, проходил в заочном формате с 12 сентября по 1 октября и собрал более 50 команд из различных районов области. Организаторами выступили областное министерство образования и региональный центр дополнительного образования. Работы конкурсантов оценивались в трех номинациях: «Видеорепортаж», «Интервью», «Лучший пост». Для победителей конкурса организован медиаинтесив, в рамках которого участники объединений могли посетить крупные предприятия и компании областного центра. Команда школьного медиацентра гимназии №1 заняла первое место в номинации «Интервью».