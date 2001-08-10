Южносахалинцев приглашают на Дни открытых дверей налоговой службы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В управлении Федеральной налоговой службы России по Сахалинской области 24 октября и 14 ноября состоятся Дни открытых дверей по информированию граждан по исполнению налоговых уведомлений, направляемых в 2024 году, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятия будут проходить с 9.00 до 20.00 по адресу: ул. Ленина, 105 (Южно-Сахалинск). Горожанам расскажут о порядке исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам и налогу на доходы физических лиц. Специалисты налоговой службы подробно ответят на вопросы о налогообложении имущества граждан.

Кроме этого, всем желающим помогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходимо иметь паспорт.

Справки по телефону 55-71-05 (добавочные 2159, 2259, 2157, 2257).