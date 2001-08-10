Тихоокеанское
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24 Октября 2024
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09:44, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают за свежей камбалой

Южносахалинцев приглашают за свежей камбалой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 23 октября, жители и гости областного центра могут приобрести свежую камбалу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля будет осуществляться с 11.00 по адресу: ул. Пограничная, 26 (около ТЦ «Янтарь»). Стоимость рыбы — 105 руб/кг.

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