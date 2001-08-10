Камчатские депутаты хотят запретить курить возле домов и магазинов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Начав рассматривать запрет курения на автобусных остановках, депутаты Камчатского заксобрания пошли дальше и предложили расширить «зону без курения», сообщает ИА «Кам 24».
Запретить курение на автобусных остановках предложила жительница Камчатки, обратившаяся на прямую линию губернатора Владимира Солодова. Действующий Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещает курить и употреблять никотинсодержащую продукцию во многих местах – но только не на остановках общественного транспорта.
Мнение жителей края изучили через опросы в социальных сетях. По данным заксобрания, более 80 % опрошенных ВКонтакте высказались в поддержку запрет курения на остановках и якобы предложили расширить зону «без курения».
«Проблема характерна не только для Камчатки, но и для всей России. Логично решать её на федеральном уровне. Поэтому на заседании президиума Законодательного собрания мы единогласно поддержали законопроект, подготовленный депутатами Госдумы. Предлагается запретить курение не только на остановках общественного транспорта, но и возле жилых домов, а также учреждений и магазинов, расположенных на первых этажах жилых домов. Здесь действуют те же аргументы, что и для запрета курения в подъездах и лифтах многоквартирных домов. В законопроекте указаны границы для курильщиков – не ближе пяти метров к подъезду жилого дома», – прокомментировала председатель Законодательного собрания Камчатского края Ирина Унтилова.
По мнению председателя органа власти, такое ограничение поможет создать среду, свободную от табачного дыма. «Очень важно, чтобы закон работал, и это задача органов правопорядка», – подчеркнула Ирина Унтилова.
Госдума планирует рассмотреть законопроект в первом чтении в ноябре текущего года.
В настоящее время курение запрещено на территориях учебных заведений, учреждений культуры, спорта, здравоохранения и социальных служб, в гостиницах, торговых и бытовых помещениях, лифтах и подъездах многоквартирных домов, на детских площадках, воздушных и водных судах, в общественном транспорте и на расстоянии менее 15 метров от входов в здания железнодорожных, автобусных, аэропортов, морских и речных портов, и других местах.
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