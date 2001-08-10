Жители Ново-Александровска написали благодарственные письма за быстрый ремонт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жильцы двух домов в Ново-Александровске написали коллективные благодарственные письма по факту завершения капремонта в своих домах. Собственники выразили признательность строителям и специалистам Фонда капитального ремонта Сахалинской области за оперативную и качественную работу, индивидуальный подход к решению проблемных вопросов, рассказали ТИА "Острова" в региональном фонде капитального ремонта.

В доме №2 на улице Науки в этом году полностью заменили систему теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Подрядная организация завершила капремонт в срок - многоквартирный дом вошёл в отопительный сезон с обновленными инженерными сетями.

«Строители очень внимательно отнеслись ко всем просьбам и пожеланиям жильцов. Бригадир постоянно находился на связи с собственниками в чате нашего дома и отвечал на все вопросы. Жильцам были причинены минимальные неудобства - работы проводились максимально аккуратно и качественно. Мы всем очень довольны. Спасибо огромное», - написали жильцы.

Жители отдельно поблагодарили Вячеслава Кулика - заместителя генерального директора компании-подрядчика «Фобос-Строй». Жильцы отметили, что руководитель лично обошел каждую квартиру, чтобы исключить недочеты.

- Доверительные взаимоотношения, выстроенные с жильцами в ходе капитального ремонта, — это половина успеха. Всегда приятно и комфортно работать с понимающими людьми. Капремонт в большинстве случаев доставляет определенные неудобства, но собственники осознают важность вопроса: стараются помочь и идут навстречу, предоставляя доступ к общедомовым сетям, проходящим через квартиры. В оперативном и качественном ремонте заинтересованы все стороны, — отметил Вячеслав Кулик.

Капремонт инженерных сетей в этом году коснулся и дома №9 на улице Науки. Собственники также не остались в стороне и направили коллективное письмо с благодарностью в адрес специалистов Фонда капремонта многоквартирных домов Сахалинской области, руководителя УК «Стимул» Александра Погорельцева, а также Вячеслава Кулика и всей бригаде, которая принимала непосредственное участие в капремонте.

«Мы благодарим всех за качественную работу и высокий профессионализм. Хорошее впечатление в процессе производства работ произвела высокая оперативность решения рабочих вопросов, строгое соблюдение технологий и сроков выполнения капремонта. Искренне желаем процветания и дальнейших успехов в реализации новых проектов», - отметили жильцы дома номер 9 по ул. Науки.

- Благодарственные письма от сахалинцев, в чьих домах провели капремонт, поступают регулярно. Это и есть главный результат реализации всей программы. Наша задача - создать комфортные условия для жизни людей и улучшить качество предоставляемых услуг в сфере ЖКХ, — заключил Игорь Бондарев, руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области.

Капитальный ремонт МКД в островном регионе выполнили уже более чем на 80% от плана 2024 года. Сети теплоснабжения отремонтировали перед стартом отопительного сезона. По словам Игоря Бондарева, в этом году обновят почти в два раза больше домов, чем в 2023 году.