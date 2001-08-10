Мэр Южно-Сахалинска проинспектировал ход благоустройства улицы Науки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ремонтные работы охватили почти полукилометровый участок. Решение о благоустройстве территории было принято весной, во время совместного выезда в Ново-Александровск мэра Сергея Надсадина и губернатора Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

На участке ул. Науки от ул. Советской до жилого дома №3 уже обновлено дорожное полотно, оборудованы тротуары, проведены работы по озеленению.

- Рядом ведется строительство нового жилого комплекса, здесь расположен детский сад, жилые дома и, безусловно, улицу необходимо содержать в надлежащем состоянии, чтобы создать комфортную инфраструктуру для людей. Сегодня убедился, что подрядная организация набрала хороший темп. Отремонтировать осталось небольшой участок, в том числе обустроить парковку у детского сада «Матрешка», - сказал Сергей Надсадин.

Ориентировочно до 5 ноября работы будут завершены. На следующий год планируется благоустройство улицы, которая проходит параллельно ул. Науки с южной стороны. Таким образом, микрорайон получит новый современный облик.

Создание безопасной и комфортной дорожной инфраструктуры - один из приоритетов в работе администрации Южно-Сахалинска. Проекты реализуются при поддержке правительства Сахалинской области, губернатора Валерия Лимаренко. Также обновление ряда объектов выполняется в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».