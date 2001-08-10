С 1 ноября в Южно-Сахалинске вырастит стоимость проезда в общественном транспорте

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 ноября меняется тариф в общественном транспорте Южно-Сахалинска. При использовании банковской или единой транспортной карты стоимость проезда в автобусах составит 35 рублей. За наличные средства билет можно приобрести за 40 рублей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как сообщили в МКУ «Центр управления городской мобильностью города Южно-Сахалинска», с 1 ноября 2024 года вступает в силу новый тариф на проезд в общественном транспорте на основании Приказа Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 16.10.2024 №1-3.25-845/24 «О тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулярным муниципальным и межмуниципальным маршрутам».

Стоимость проезда на пригородных маршрутах следующих в Березняки, Синегорск, Санаторное, Старорусское, Весточку, Дачи (село Дальнее) составит 2,9 рублей за километр. Уточним, проезд складывается из городского тарифа и стоимости километра пути до нужного населенного пункта. В случае оплаты транспортной или банковской картой, стоимость будет меньше на 5 рублей.

На межмуниципальных автобусных маршрутах, которые проходят через Южно-Сахалинск (№117, №118, №174, №222, №333) в черте города будет действовать тот же тариф - 35 рублей при безналичном способе оплаты и 40 рублей наличными средствами.

Напомним, что для владельцев транспортной карты предусмотрено дополнительное преимущество - заплатив 35 рублей за билет один раз, в течение 45 минут со времени первой оплаты пассажир может бесплатно пересесть с одного городского автобуса на другой, а также с рельсобуса - на автобус, с автобуса - на ж\д транспорт в пределах участков «Ново-Александровск - Южно-Сахалинск - Христофоровка» и «Южно-Сахалинск – Дальнее».

Приобрести транспортную карту можно:

- на железнодорожном вокзале;

- в ООО «Единый оператор ЮС» (Пограничная, 30).

По всем вопросам необходимо обращаться в Пассажирскую компанию «Сахалин» по номеру: 71-29-94; в диспетчерскую службу ООО «Единый оператор ЮС»: 55-65-15 (*65-15 с мобильного, звонок бесплатный).

Также с 1 ноября изменится стоимость абонементов для проезда на общественном транспорте города. Сейчас жителям доступны три вида абонементов без ограничения количества поездок — дневной, недельный и на месяц. Их можно использовать как для поездок на автобусах, так и при передвижении на рельсобусах. Информация о новой стоимости абонементов будет опубликована дополнительно.