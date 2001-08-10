Тихоокеанское
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16:19, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Мобильные офисы МФЦ продолжают работу в селах Поронайского района

Мобильные офисы МФЦ продолжают работу в селах Поронайского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В сельских населенных пунктах Поронайского района продолжают функционировать мобильные офисы МФЦ. Возможность оформлять документы в сельских населенных пунктах жителям области предоставил губернатор Валерий Лимаренко. В рамках его программы «Забота. Защита. Уважение» было развернуто 12 мобильных МФЦ.
 
Сегодня мобильный офис работает с гражданами в Востоке и Вахрушеве. Жители оформляют необходимые документы не выезжая за пределы своих населенных пунктов. 
 
График работы мобильного МФЦ на октябрь:
- село Гастелло 30 октября с 09:30 до 11:30;
- село Тихменево 30 октября с 12:00 до 14:00;
- село Леонидово 30 октября с 14:30 до 16:30.
 
Выезды мобильного МФЦ в села Гастелло и Леонидово осуществляются по предварительной записи.
 
Телефон для записи  8-800-222-61-80

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