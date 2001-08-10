Южно-сахалинские скверы готовят к зиме
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всего в городском округе 48 озелененных общественных пространств. До середины ноября их подготовят их к предстоящему зимнему сезону, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Одна из главных задач подрядных организаций – подготовить к холодному периоду зеленые насаждения (кустарники и деревья), расположенные на территории общественных пространств и вдоль городских улиц. Рабочие производят подкормку насаждений, обрезку сухих ветвей, а также убирают опавшую листву. Одиночные кустарники связывают на зиму, живую изгородь и саженцы молодых деревьев ограждают деревянными конструкциями, защищая от мороза и снегоуборочной техники.
Как рассказала начальник отдела по содержанию озелененных территорий Алёна Гвоздева, уборку цветов проведут до конца октября, установку ограждений планируется завершить в первой половине ноября.
- На каждом из объектов выполняется стандартный комплекс работ по подготовке к зиме, - отметила Алёна Гвоздева, – он включает удаление сухих веток, опрыскивание в безлиственном состоянии, санитарную обрезку деревьев и другие мероприятия.
Обслуживанием общественных пространств в Южно-Сахалинске занимаются 4 организации, в том числе МБУ «Зеленый город», в чьем ведении находятся 23 сквера, 3 площадки общего пользования и 3 городские улицы.
- В весенне-летний период мы высадили 220 тыс. цветов, 510 кустарников и около 150 деревьев. В настоящее время постепенно убираем растения, сезон цветения которых закончился, вывозим вазоны, – рассказал директор МБУ «Зеленый город» Алексей Фалей.
Подчеркнем, всего на территории городского округа в этом сезоне высажено более миллиона цветов. Помимо скверов и городских улиц, однолетние и многолетние растения украшали территории школ и детских садов, учреждений и предприятий городского округа. Такой же план у администрации города на следующий год.
Кроме того, только за прошедший сезон в Южно-Сахалинске высажено порядка 400 деревьев и более 1000 кустарников. До конца октября планируется высадить еще порядка 150 деревьев.
Глава островного региона Валерий Лимаренко и мэр города Сергей Надсадин уделяют особое внимание благоустройству областного центра и принимают активное участие в мероприятиях по высадке цветов и проверке работ по озеленению городских территорий. Это одно из приоритетных направлений в работе администрации Южно-Сахалинска.
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