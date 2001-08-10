Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко провел встречу с активом Сахалинской региональной общественной организации ветеранов СВО. Главе региона доложили о мерах поддержки бойцов и их семей, обеспечении их средствами технической реабилитации. На совещании также были рассмотрены инициативы в сфере образования, реинтеграции ветеранов в мирную жизнь и вопросы участников спецоперации, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Валерий Лимаренко поставил задачу подготовить демобилизованных бойцов СВО к педагогической деятельности. Ветераны боевых действий смогут преподавать предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Обязательный курс внедрен в российских школах с 1 сентября 2024 года. В островном регионе его преподают уже два года. По предложению главы региона военное дело, которое сахалинские школьники изучали только в 8 классе, появится в расписании у девяти- и десятиклассников.

- У нас сегодня ориентировочно 118 преподавателей по этому курсу, из них воинов - только пара десятков. Я ставлю задачу, чтобы в наших школах все учителя по военному делу обладали реальным боевым опытом. Нам понадобится порядка 170 человек. Нужно ориентироваться не только на ребят, которые вернулись из зоны СВО, но и на участников сирийской и чеченской кампаний. Я рассчитываю на то, что ветераны будут цементировать наше общество, станут примером для молодежи, - сказал Валерий Лимаренко.

Губернатор поручил обеспечить демобилизованным бойцам СВО социальные гарантии, необходимые для достойной жизни. Помимо работы, в них входят соцпомощь и решение жилищного вопроса. Министр соцзащиты Ольга Орлова доложила, что все участники спецоперации, вернувшиеся домой после ранений, на сегодняшний день получили технические средства реабилитации, на постоянном контроле находится вопрос о своевременном протезировании военнослужащих. Также волонтеры поддерживают связь с семьей каждого бойца и информируют о льготах и выплатах, которые положены им по государственным программам.

- В рамках сахалинской ипотеки отдельно занимаемся участниками специальной военной операции. Со стороны Минсоцзащиты социальные координаторы приходят и рассказывают ветеранам и семьям участников СВО, что каждый имеет возможность воспользоваться президентской программой, взять льготную ипотеку под 2%. На улучшение жилищных условий можно направить любые боевые выплаты. У нас порядка 600 заявок от участников спецоперации, с которыми сейчас работает Сахалинское ипотечное агентство. Волонтеры бесплатно помогают бойцам и их семьям на каждом этапе сделки, - рассказал министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.

Ветеранский актив обратился к губернатору с вопросом о взаимодействии с Минобороны РФ по доставке крупногабаритных грузов от волонтеров.

- Наши люди сами собирают электромотоциклы, делают тележки на основе гироскутеров, а также электромобили. Стоит вопрос доставки этих грузов в конкретные подразделения. К примеру, волонтеры из Ногликов ходят передать посылки именно ногличанам. Но пока груз можно направить только централизованно, – обратился председатель Сахалинской региональной общественной организации ветеранов СВО Назар Архангельский.

- У меня есть решение этого вопроса. Мы к заявке от нашего полка добавим дополнительную заявку, в которой есть адресная история. Я за это берусь. Готовьте мне список: в какое воинское подразделение и что именно вы хотите отправить. Я скоро буду встречаться с командиром, объясню ему ситуацию, покажу эту заявку. Это будет специальное решение, - пообещал Валерий Лимаренко.

Ветераны СВО попросили губернатора отрегулировать порядок бесплатного посещения спортзалов и бассейнов для участников спецоперации и членов их семей. Сейчас эта мера поддержки действует не во всех муниципалитетах. Соответствующее поручение получили ответственные лица. Также глава региона поручил оказывать помощь бойцам частных военных компаний, которые сегодня добиваются статуса ветеранов боевых действий.