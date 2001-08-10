В группировке войск "Восток" создали полосу препятствий для подготовки военнослужащих штурмовых подразделений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В группировке войск «Восток» создали специализированную полосу препятствий для подготовки военнослужащих штурмовых подразделений на одном из полигонов в тыловом районе специальной военной операции на территории Донецкой народной республики, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Полоса разработана с учетом опыта ведения боевых действий штурмовыми подразделениями по захвату и удержанию опорных пунктов, штурму лесополосы, в условиях городской застройки и др. В норматив преодоления учебной полосы препятствий также включен новый элемент — уничтожение атакующего БпЛА противника.
«Эту полосу препятствий мы разработали с учетом опыта СВО. Она развивает физические качества - скорость, выносливость. Учтены элементы работы военнослужащего при входе в окоп противника и выходе из него», - рассказал инструктор одного из подразделений группировки войск «Восток» с позывным «Физрук». - «Также мы добавили новый элемент - работа военнослужащего при атаке вражеского дрона, на полосе он встречается два раза».
Инструктор одного из подразделений группировки войск «Восток» также добавил, что в полосу включены препятствия, имитирующие элементы городской застройки, для отработки военнослужащими таких элементов, как преодоление стены, передвижение на координацию и ловкость по пенькам и по узкой опоре — бревну. По мнению «Физрука», новая полоса препятствий способствует более качественной подготовке военнослужащих штурмовых и мотострелковых подразделений.
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