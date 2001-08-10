Жителей СНТ Южно-Сахалинска призывают заключать договоры на вывоз мусора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска напоминает жителям СНТ о необходимости заключения договоров с региональным оператором на вывоз мусора, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В соответствии с федеральным и региональным законодательством, СНТ, как юридические лица, обязаны организовывать на своей территории места накопления мусора и заключать договоры на вывоз твердых коммунальных отходов.

В настоящее время в муниципалитете зарегистрировано 230 садоводческих некоммерческих товариществ. На сегодняшний день договоры на вывоз ТКО с АО «Управление по обращению с отходами» (региональным оператором) заключены только у половины СНТ, лишь в 12-ти - обустроены специализированные места. Сейчас в работе управления мониторинга городского хозяйства поступившие заявки на согласование мест еще для 54-х СНТ.

В свою очередь администрация города готова оказать содействие и консультативную помощь жителям и руководителям СНТ. Для этого необходимо обратиться в рабочее время в департамент городского хозяйства по адресу: пр. Мира, 64А, каб. 118. Телефон 300-461 (доб. 11). Специалисты помогут выбрать место для расположения площадки и оформить заявку для дальнейшего согласования.

Администрация Южно-Сахалинска ведет регулярный мониторинг территорий на предмет выявления и ликвидации стихийных несанкционированных свалок. Граждане тоже могут оказать содействие и при обнаружении свалки передать сигнал в департамент городского хозяйства. Все факты оперативно принимаются в работу. Сообщить о нарушении можно по телефону департамента городского хозяйства 300-461 (доб. 3, 9, 10, 11), а также через приложение Сахалин.онлайн с прикреплением фотографий.