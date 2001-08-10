В школах Южно-Сахалинска проходит онлайн-олимпиада, посвященная безопасности дорожного движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийская онлайн-олимпиада стартовала в начале октября и завершится в конце месяца. Учащиеся школы №1 Южно-Сахалинска активно включились в мероприятие, задействованы все классы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, на вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения, третьеклассники отвечают на одном из уроков. Перед началом тестирования школьников поприветствовали юные инспекторы движения из объединения «Веселый светофорик».

- Я хожу в кружок в школе, где мы изучаем правила дорожного движения, мне это интересно. Я тоже прошла онлайн-олимпиаду и ответила на вопросы, некоторые были легкими, некоторые – сложными. Важно знать правила и пользоваться им. Например, необходимо переходить дорогу по пешеходному переходу, лучше там где есть светофор, – рассказала ученица 4 А класса школы №1 Виктория Кургина.

Задания представлены на образовательном портале Учи.ру. Формат вопросов рассчитан на разный возраст и моделирует различные ситуации.

- Начиная с первоклассников, все в нашей школе принимают участие в онлайн-олимпиаде. В процесс вовлечены родители, которые дома вместе с детьми закрепляют навыки безопасного поведения на дороге. Задания составлены в игровой форме. Дети могут проверить свои знания как в роли пешехода, так в роли водителя. Могут повторить, как вести себя в транспорте, как пользоваться самокатом или велосипедом. Также даны различные дорожные ловушки. Мы подведем итоги на уровне школы, вручим грамоты за первые, вторые, третьи места. Все участники получат благодарности за активность. Участие в таких событиях с детства повышают культуру взаимоуважения на дорогах, – поделилась мнением учитель начальных классов школы №1 Анастасия Гребнева.

Отметим, онлайн-олимпиада проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», нацеленного на создание современной дорожной инфраструктуры в Южно-Сахалинске.