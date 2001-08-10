На Сахалине и Курилах завершилось благоустройство в рамках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы по благоустройству придомовых территорий полностью завершены в 11 районах островного региона. Благодаря федеральному проекту новый облик получили дворы в Южно- и Северо-Курильском районах, Невельском, Охинском, Корсаковском, Поронайском, Долинском, Холмском, Томаринском, Макаровском городских округах и в Южно-Сахалинске. Проект реализуется по всему Дальнему Востоку по поручению заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

- Реализация проекта благоустройства дворов находилась под контролем губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. На эти цели было выделено 90,8 миллиона рублей, из которых 41,5 миллиона поступило из областного бюджета. Благодаря этому в текущем году у жителей 11 муниципалитетов появились новые благоустроенные, безопасные места для отдыха и времяпрепровождения, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

Так, в Южно-Сахалинске завершилось благоустройство двора по улице Чехова, 29. Тут уложили новое асфальтовое покрытие и тактильную плитку, оборудовали парковочные места, установили освещение, выполнили озеленение.

- В темное время суток и зимой по нашему двору было небезопасно ходить, тротуары как таковые отсутствовали, весь двор был заставлен машинами, а дорога вся была в ямах и выбоинах. А через этот двор многие водят детей в соседний детсад. Сейчас по двору можно пройти без опаски упасть, - поделилась жительница Южно-Сахалинска Антонина Чернышенко.

В Макарове новый облик приобрела придомовая территория по улице 50 лет ВЛКСМ возле дома 2. Не так давно тут закончили укладку брусчатки, монтаж детской карусели и ограждения, установку столбов освещения.

В Охе преобразилась дворовая территория в квадрате домов 8, 8А, 9 и 10 по улице Охотской. Здесь выполнили устройство тротуаров и установку бордюров, оборудовали парковку для автовладельцев, обустроили детскую игровую и баскетбольную площадки с безопасным резиновым покрытием, установили малые архитектурные формы.

- Тут раньше не было асфальта, вместо него были разбитые плиты, подъездная дорога была в плачевном состоянии, отсутствовало игровое пространство для детей. Сейчас стало намного уютнее и комфортнее. Самое главное, есть чем заняться детям всех возрастов. Можно и с горки прокатиться и в баскетбол поиграть. Для взрослых также есть место для отдыха, –поделился житель Охи Антон Смирнов.

Дворы, которые привели в порядок в этом году, определяли сами сахалинцы и курильчане в ходе онлайн-опроса. В результате, был сформирован перечень придомовых территорий, которые, по мнению жителей, больше всего нуждаются в благоустройстве.

Стоит отметить, что в текущем году новый облик также получат свыше 20 общественных пространств, ставших победителями рейтингового голосования, прошедшего в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Среди них проекты обновления смотровой площадки памятника "Паровоз ТП-4-524 в Охе, обустройства зоны отдыха у воды в Макарове, сквера по улице Победы в Углегорске и другие.