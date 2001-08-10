Тихоокеанское
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10:07, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске 22 октября продолжаются работы по благоустройству

В Южно-Сахалинске 22 октября продолжаются работы по благоустройству

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Муниципальные службы ежедневно приводят в порядок территорию городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрацию.

Так, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети 22 октября планируется:

- асфальтирование парковки в районе здания № 426 по пр. Мира;

- асфальтирование тротуаров в районе СШ «Кристалл» по ул. Горького;
- демонтаж водоотводных лотков по ул. Сахалинской в районе пересечения с ул. Чехова (южная сторона).

- работы на автобусных павильонах по ул. Железнодорожной на участке от ул. Сахалинской до пр. Победы.

В скверах и других общественных пространствах города сегодня выполняются различные виды работ: уборка мусора, подметание дорожек, помывка памятников, малых архитектурных форм. Городские службы приводят в порядок озелененные территории: убирают опавшую листву и оцтветшие растения, связывают кустарники, вывозят вазоны, также запланирован частичный ремонт брусчатки.

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