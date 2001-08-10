Сильный дождь прогнозируют в Южно-Сахалинске 23 октября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 23 и ночью 24 октября, по информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», в Южно-Сахалинске ожидается сильный (15-29 мм за 12 часов), а местами очень сильный дождь (30 мм и более за 12 часов).

Все службы жизнеобеспечения муниципалитета приведены в состояние повышенной готовности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по единому номеру вызова экстренных служб 112.