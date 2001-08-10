Тихоокеанское
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17:57, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Настоящий праздник для детей устроили детские сады "Сказка" и "Аленушка" в Поронайске

Настоящий праздник для детей устроили детские сады

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в детских садах «Аленушка» в Востоке и «Сказка» в Поронайске произошло настоящее торжество. Воспитатели провели для ребят развлекательную программу со сказочными героями и персонажами из мультфильмов. Территорию детских садов украсили шарами.
 
С самого утра на входе в детский сад «Сказка» детей приветствовали и встречали сказочные герои. Позже на улице прошло настоящее представление с Чебурашкой, котом Леопольдом и другими сказочными героями. Дети танцевали, участвовали в конкурсах и просто веселились.
 
Веселые конкурсы и интересная программа ждала воспитанников детского сада «Аленушка». Вместе с воспитателями дети перерезали красную ленту и торжественно открыли учреждение! С Осенью, зайцем, волком и медведем ребята водили хороводы и танцевали. На память о празднике ребят сфотографировали в осенних фоторамках.
 
Дети получили заряд положительных эмоций и море новых впечатлений.

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