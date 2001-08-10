Партпроект "Моя карьера с Единой Россией" представил итоги работы с начала года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С января по сентябрь этого года при поддержке партпроекта «Моя карьера с Единой Россией» состоялось 47 тысяч мероприятий, в которых приняли участие более миллиона человек, отметил координатор партпроекта, замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев на совещании с представителями Минтруда, Роструда, Минобороны и регионами. «Почти 200 тысяч человек были трудоустроены. Особое внимание наш проект уделяет теме повышения квалификации, работе с молодёжью. Более 100 тысяч подростков поучаствовали в мероприятиях по профориентации. 150 тысяч человек стали участниками наших различных обучающих программ, лекций, карьерных мастерских и семинаров. Наши коллеги из «Женского движения Единой России» с января провели свыше 2 тысяч мероприятий, в которых приняли участие более 25 тысяч человек, в том числе, родные участников СВО. Не остаётся в стороне и «Молодая Гвардия». В мероприятиях, которые провела МГЕР, приняли участие около 25 тысяч человек», - сообщил Андрей Исаев.
Также он обратил внимание, что «Единая Россия» вместе с социальными партнёрами, профсоюзами, работодателями направила предложения в нацпроект «Кадры».
В свою очередь замминистра труда и соцзащиты Дмитрий Платыгин подчеркнул, что цели нового нацпроекта синхронизированы с народной программой «Единой России».
«Приоритетные задачи, обозначенные в народной программе, нашли отражение в нацпроекте «Кадры», - сообщил он. Замминистра труда и соцзащиты поблагодарил «Единую Россию» за активное участие в программе комплексной модернизации службы занятости.
«Более 2300 центров занятости будут модернизированы до конца 2028 года. Речь идёт не только о создании комфортных, удобных, современных пространств, а о внедрении новых инструментов, новых механизмов работы самих служб занятости, переходе на единые стандарты, подготовке всех сотрудников центров занятости к работе по новым технологиям», - уточнил Дмитрий Платыгин.
Также Минтруда до конца года подготовит порядка тысячи карьерных консультантов в отделениях партии.
«Они будут квалифицированно оказывать помощь всем гражданам, которые приходят в отделение, в случае, если будет потребность в трудоустройстве или в смене работы», - резюмировал Дмитрий Платыгин. На площадке партии обсудили предложения по профориентации и трудоустройству участников СВО. По словам Андрея Исаева, с начала года для военнослужащих и членов их семей в регионах провели более 1,5 тысяч мероприятий.
«В регионах сформирован реестр работодателей, которые заинтересованы в трудоустройстве участников специальной военной операции. Мы ищем новые формы, которые позволили бы осуществить такую социальную адаптацию», - сказал замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме.
Он напомнил про профориентационную работу в местах реабилитации военнослужащих, которую «Единая Россия» проводит вместе с Минобороны.
«На призыв откликнулись уже 18 регионов, в которых начались такие выезды», - добавил Андрей Исаев.
Руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков подчеркнул, что с начала года 5,6 тысяч участников СВО получили от служб занятости свыше 16 тысяч услуг. По его словам, наиболее востребована – профориентация. «Её получили 4 тысячи участников СВО и 7,7 тысяч их родственников. Как раз в рамках этой услуги сотрудники центров занятости, кадровые консультанты помогают тем, кто решил сменить сферу деятельности или развить имеющиеся навыки. Ещё одна мера, на которой бы я хотел остановиться, – это обучение и переобучение. Сейчас для участников СВО, для их родственников, доступно свыше 9 тысяч программ», - уточнил Михаил Иванков.
В свою очередь депутат Госдумы Екатерина Стенякина добавила, что работа по трудоустройству участников СВО, которые находятся в местах реабилитации, должна проходить бесшовно. «Если боец получил ампутацию, то он может находиться свыше полугода в санатории, пока ждёт протезирования. Это период времени, когда очень важно предоставить различные формы поддержки», - отметила парламентарий.
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