46 участников заявились на конкурс "Гостеприимный Южно-Сахалинск"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мероприятие в 22-й раз стартовало в областной столице. Участниками состязания стали гиды (экскурсоводы), представители туроператоров и жители города. Торжественное открытие состоялось 19 октября в зале Детской школы искусств №2, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В этом году на участие в конкурсе было подано 46 заявок - на 3 больше, чем в прошлом. Состязания среди представителей сферы туризма проходят в пяти номинациях: «Лучший экскурсовод (гид) - 2024», «Люблю Южно-Сахалинск», «Туристический сувенир», «Туризм - профессия будущего» и «Добро пожаловать».
- Номинация «Добро пожаловать» стала новинкой этого года - здесь мы решили пригласить к участию отели, гостиницы - коллективные средства размещения. Все заявившиеся будут участвовать в категориях в зависимости от классификации. Гостям города надо где-то останавливаться, а гостеприимство начинается, что называется, "с порога". Как театр начинается с вешалки, так туризм - с гостиницы, - отметил директор Культурно-туристического центра Южно-Сахалинска Андрей Сухонос.
Победитель прошлого года в номинации «Туризм - профессия будущего» Владимир Кривоносенко в этом году уже приглашен как эксперт. Южносахалинец обучается в СахГУ и годом ранее представил на суд жюри авторскую экскурсию «НеЧеховские места». Она посвящена Антону Павловичу Чехову, проходит по улице Чехова в Южно-Сахалинске. Но особенность ее в том, что на том участке улицы, где ведется экскурсия, нет никаких достопримечательностей, в том числе связанных с самим Антоном Павловичем, поэтому экскурсия была составлена через образы, через скрытые смыслы.
- Я хочу пожелать участникам, наверное, того же, что было у меня - благодаря конкурсу понять, действительно ли подходит профессия, и начать уже действительно профессионально в ней развиваться. У Сахалина есть большой туристический потенциал. После конкурса я понял, что я хочу двигаться дальше в этой сфере и связать с ней жизнь. Сейчас работаю в турфирме гидом и активно взаимодействую с туристами, - рассказал Владимир Кривоносенко.
Сам конкурс проходит с 19 октября по 2 ноября. За эти две недели участников ждут различные конкурсные испытания. Комиссия будет проводить выезды на предприятия туристической отрасли (магазины сувениров, гостиницы). Экскурсоводы продемонстрируют свои «визитные карточки» (творческое самопредставление) и будут соревноваться в испытаниях по краеведению. Обязательно пройдут авторские экскурсии, которые пользуются большим спросом у горожан.
Итоги конкурса «Гостеприимный Южно-Сахалинск - 2024» подведут 2 ноября, победителей наградят в торжественной обстановке.
Региональные и муниципальные власти все больше внимания уделяют созданию комфортной туристической инфраструктуры. Забота о людях - один из главных приоритетов, поставленных губернатором Валерием Лимаренко и поддерживаемых администрацией Южно-Сахалинска. Развитие туристического потенциала российских регионов - одна из целей нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
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