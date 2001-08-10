На севере Сахалина состоялось обучение для аграрного сектора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Фермеры Артём и Анастасия Одинцовы ответили на множество вопросов о ведении плодово-ягодного хозяйства на двухдневном семинаре-круглом столе. Мероприятие организовано Центром развития сельхозкооперации и при поддержке министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в министерстве.
- Мы обсудили основные аспекты выращивания ягодных культур. В этом году мы провели аналогичный семинар на юге острова, а сейчас проводим его на севере второй раз, так что можно сказать, что это для нас новый этап. В настоящее время государство активно поддерживает начинающих фермеров, и мы регулярно обсуждаем это на наших семинарах. Сегодня существует много программ для старта в фермерстве – от создания своего сада до приобретения необходимых знаний для успешного развития, –отметила агроном экофермы «Клубника от Наташи» Анастасия Одинцова.
На мероприятии присутствовали 11 человек из Смирныховского и Тымовского районов. Среди них – аграрии как личных подсобных хозяйств, так и крестьянских фермерских хозяйств, а также два представителя сельскохозяйственных потребительских кооперативов. За время проведения интенсива команда «Клубники от Наташи» не только организовала семинар для фермеров, но и провела встречи со школьниками из Макарова, Смирных и агрокласса из села Буюклы, а также с участниками «Движения Первых».
- Наиболее важной для меня тема о садовой землянике, так как я сам занимаюсь её выращиванием. Я постоянно ищу способы повышения качества своих ягод, и уроки о ней открыли мне новые методы и подходы. Кроме того, я нашёл полезную информацию о голубике, а актинидия вызвала у меня особый интерес, – поделился аграрий Иван Костюченко.
- Специалисты нашего Центра оказывают всестороннюю методическую и консультационную поддержку фермерам Сахалина и Курил. Надеемся, что семинар стал полезным для всех присутствующих. В ходе встречи удалось узнать не только о видах и болезнях растений, но и о технической стороне плодово-ягодного направления. Особую благодарность выражаем администрации Смирныховского района за содействие в организации семинара, – рассказала главный специалист Центра развития сельхозкооперации и поддержки фермеров Дарья Звягина.
Обучение для бизнеса в регионе проходит бесплатно благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент Владимир Путин.
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