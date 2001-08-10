Тихоокеанское
информационное агентство
22 Октября 2024
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16:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

От берегов Приморья ушло море

От берегов Приморья ушло море

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фото: Телеграм-канал Amur Mash

Из-за сильного штормового ветра в акваториях Приморского края произошел сгон воды. Местные жители стали свидетелями редкого явления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Телеграм-канал maglipogoda_kanal.

Очевидцы зафиксировали на видео исчезнувшее море. Дно, ранее скрытое волнами, показало свое содержимое.

Такой сильный отлив воды вызвал беспокойство у граждан, ведь подобного ранее не помнит никто.

По словам синоптиков, на западном побережье Японии наоборот наблюдается сильный прилив, так как вода растекается в Тихий океан через проливы.

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