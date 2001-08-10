На дороги Южно-Сахалинска зимой выйдут почти 500 единиц коммунальной техники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжаются мероприятия по переоснащению дорожной техники на зимнее содержание дорог: расчистку города от снега и проведение противогололедных мероприятий. Всего в зимний период 2024-2025г. в наличии у областного центра будет 498 единиц техники. Содержанием улично-дорожной сети в городе будут заниматься 6 подрядных организаций. В их число входит и муниципальный завод строительных материалов им. М.А. Федотова, расскахали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сейчас на заводе работы в разгаре. Завершить переоснащение дорожной техники на предприятии планируют к 15 ноября. Здесь к зимнему содержанию будут подготовлены более 50 единиц спецтехники, задействованной в уборке улиц и дорог. Также машины подлежат техническому контролю: замене масел, осмотру комплектующих.

Первыми к специалистам на переоснащение попадают комбинированные дорожные машины (КДМ). В предверии зимы специалисты завода меняют поливомоечное оборудование КДМ на бункеры для противогололедных материалов, а также устанавливают отвалы для уборки снега. К сезону готовят также тракторы, тротуарные и дорожные снегороторы, а также грейдеры.

- Недавно для работы в городе заводу стройматериалов были переданы две современные комбинированные дорожные машины (производство Беларуси) на газовом топливе. Они также выйдут на работы в зиму, - отметил главный механик завода им. Федотова Олесь Моисеенко. В парке завода уже 41 единица техники работает на газомоторном топливе.

Зимнее содержание будет идти по стандарту, разработанному в рамках «Бережливых технологий». Здесь в звене комбинированные дорожные машины сопровождают трактора, что позволяет производить более качественную и оперативную расчистку и обработку проезжей части.

Также на предприятии заблаговременно создан запас противогололедных материалов, которых хватит до наступления весны.

Вопросы благоустройства и комфортной городской среды являются приоритетными для главы города Сергея Надсадина и губернатора Валерия Лимаренко. Работа администрации в этом направлении отвечает задачам национального проекта «Жилье и городская среда». Также по поручению губернатора при поддержке правительства области продолжается перевод на экологичное топливо существующей коммунальной техники и приобретение новых газомоторных машин.