Сахалинская область направила очередную партию техники в зону СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область передала очередную крупную партию техники островным бойцам, которые выполняют задачи специальной военной операции. Губернатор Валерий Лимаренко осмотрел груз, который вскоре получат сахалинцы на линии фронта. В этот раз участникам спецоперации отправили подавители дронов противника, БПЛА и другое оборудование, необходимое для победы над противником, рассказаоли ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Мы регулярно отправляем нашим защитникам всю необходимую технику. Знаем все их потребности, буквально еженедельно собираем заявки военного командования нашего армейского корпуса и всегда идем навстречу. Для нас важно, чтобы наши парни, защищающие интересы Родины, были обеспечены всем необходимым. Радуемся победам наших воинов. Будем и дальше поддерживать их, а также их семьи, пока не победим, - отметил Валерий Лимаренко.

В предыдущей партии островным бойцам в зону СВО отправили антидроновые ружья и несколько видов новейших квадрокоптеров.

- Это несколько наименований различной техники. Эти средства спасают жизни наших бойцов и позволяют выполнять задачи, которые перед нами ставит Верховный главнокомандующий, - рассказал командир 68 армейского корпуса.

С начала спецоперации по поручению губернатора в регионе действует проект «Сопричастность», в рамках которого призванные из Сахалинской области бойцы могут получить посылки от своих родственников. На базе министерства социальной защиты, Комитета семей воинов защитников Отечества, а также Фонда «Защитники Отечества» выстроена системная работа по оказанию помощи бойцам и их семьям. По распоряжению губернатора Валерия Лимаренко к лечению и реабилитации участников специальной военной операции из Сахалинской области привлечены учреждения гражданской медицины региона.

Отметим, 2024 год объявлен Годом защитника Отечества в Сахалинской области. Вклад региона в поддержку армии и бойцов СВО регулярно отмечают на федеральном уровне. В 2023 году Министерствo обороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а губернатора Валерия Лимаренко наградили медалью «За укрепление боевого содружества».