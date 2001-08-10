Тихоокеанское
информационное агентство
22 Октября 2024
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Для жителей Дальнего состоится выездной прием граждан
13:19, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Для жителей Дальнего состоится выездной прием граждан

Для жителей Дальнего состоится выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 23 октября, для жителей Дальнего состоится выездной прием граждан, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Встречу проведут специалисты управления жилищной политики администрации Южно-Сахалинска.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: пер. Алых Роз, 9А. Начало - в 16.00.

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