Предприниматели рассказали ВТБ, какой онлайн-банк им нужен
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По результатам опроса, проведенного ВТБ,* бизнес-пользователи хотели бы видеть в онлайн-банке календарь с планировщиком задач, обучающие курсы для предпринимателей, возможности по настройке и персонализации в виде виджетов.
Решения для ведения бухгалтерского учета и юридические услуги стали самыми востребованными нефинансовыми сервисами для бизнеса, которые клиенты хотят использовать в онлайн-банке. Об этом в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 сообщил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ.
Обслуживание в дистанционном формате остается предпочтительным способом взаимодействия клиентов с банком. Для большинства удобство использования мобильным и интернет-банком – приоритетный фактор при выборе банка.
Помимо основных операций, которые клиенты чаще всего проводят в онлайн-банке (платежи, просмотр баланса), у клиентов есть потребности в дополнительных сервисах и возможностях. Например, 70% женщин высказали пожелание об усиленной защите от мошенников, а 30% мужчин интересуют сервисы с искусственным интеллектом для упрощения работы, например, создание сайта с помощью AI.
Более 80% корпоративных клиентов используют онлайн-банк ежедневно, при этом 39% клиентов предпочитают работать на ноутбуках, остальные - на смартфонах и планшетах. Только каждый пятый респондент ответил, что пользуется онлайн-банком из дома, 78% опрошенных предпочитают решать финансовые вопросы в своем офисе.
Для половины принявших участие в опросе предпринимателей самое важное в онлайн-банке – это его надежность и скорость выполнения операций. Четверть респондентов сказали, что главное - понятный интерфейс, 15% – оперативная поддержка и 10% – возможность персонализации интерфейса.
«Возможности мобильного и интернет-банка для предпринимателей сегодня позволяют полноценно решать большое количества вопросов бизнеса без посещения банковских отделений. Результаты опроса говорят о том, что пользователей все больше интересуют не только финансовые услуги, но и дополнительные решения для бизнеса, в том числе достаточно узкопрофильные. Так, на Бизнес Платформе ВТБ мы учитываем потребности клиентов, расширяем перечень доступных сервисов и уже в следующем году планируем интегрировать еще больше полезных решений для различных сфер бизнеса», – отметил Спартак Солонин.
__________________
* Опрос проведен ВТБ в городах России с населением от 100 тысяч человек среди 100 представителей микро-, малого и среднего бизнеса, пользующихся мобильным или интернет-банком для бизнеса.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:58 15 Октября "Сахалин" – чемпион международных соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба"
09:22 15 Октября Свыше трех тысяч подъездов обновили на Сахалине и Курилах с начала года
09:21 15 Октября Сахалинцев приглашают поучаствовать в акции "Лермонтовский диктант"
14:42 15 Октября В Южно-Сахалинске поддерживают чистоту и порядок на дорогах
11:16 26 Сентября Власти Южно-Сахалинска приведут в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказались заброшены
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
12:57 27 Сентября На форуме "Нефть и газ Сахалина" гостей ждут выставка, показ фильмов и концерт группы "Чайф"
16:47 27 Сентября Сахалинка развивает школу танцев на острове
Выбор редакции
- 12:40 Вчера В Южно-Сахалинске стартовал фестиваль "Поющие острова"
- 16:54 18 Октября В Южно-Сахалинске увековечили подвиг солдат в годы Русско-Японской войны
- 11:41 18 Октября Школьники Южно-Сахалинска могут проверить свои знания во всероссийской олимпиаде "Безопасные дороги"
- 11:02 17 Октября Сахалинский краеведческий музей подписал соглашение о сотрудничестве с Алтайским музеем
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?