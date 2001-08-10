В Сахалинской области пройдёт Единый информационный день

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

31 октября во всех муниципалитетах островного региона пройдёт Единый информационный день «Территория «ЕдинСтВО» для участников СВО и членов семей участников СВО, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по труду и занятости.

В Южно-Сахалинске мероприятие состоится 31 октября 2024 с 15.00 до 17.00 на базе ГБУК «Сахалинский областной центр народного творчества» по адресу: ул. Победы, 24.

Регистрация уже открыта.

В Южно-Сахалинске гости смогут:

- узнать об актуальных вакансиях;

- подать заявку на прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;

- получить консультацию по построению карьеры;

- узнать о возможностях по открытию собственного дела, проконсультироваться с нотариусом и юристом;

- узнать о возможностях получения ипотеки, о налоговых вычетах;

- пройти короткое скрининг-обследование;

- посетить женский клуб «БЕСЕДкА».

Детей и взрослых ждёт дегустация солдатской кухни и увлекательные мастер-классы по созданию оберега «Подорожница» и плетению маскировочных сетей.

По вопросам проведения Единого информационного дня «Территория «ЕдинСтВО» в муниципалитетах области обращайтесь в региональные центры занятости населения.

Организаторами мероприятия выступает Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области совместно с региональным филиалом фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» в Сахалинской области.

Телефон для справок: 8(4242) 67-26-01, 67-25-94.