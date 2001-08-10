У камчатских детей новое развлечение: прятки на сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Среди камчатских подростков распространяется опасное развлечение – "прятки на 24 часа". Зачем они это делают и как обезопасить детей, сообщает ИА "Кам 24".
Особенно подвержены «забаве» подростки в возрасте от 13 до 16 лет. Предположительно, под влиянием интернет-игры они уходят из дома на сутки, заставляя нервничать близких и подвергая себя опасности. По информации источника, о пропаже детей заявляют почти ежедневно.
На поиски поднимаются спасатели и волонтёры. Сутки напролёт они ищут подростка, а он на следующий день возвращается домой.
«Ни для кого не секрет, что в России, как и других странах, есть подобные челленджи и флешмобы, когда детей подбивают на какие-то действия. Раньше это был, например, "Синий кит" и подобные игры. Сейчас стала популярна, по крайней мере на Камчатке, игра "Потеряйся на 24 часа"», - рассказала координатор поисково-спасательного отряда «Доброволец» Людмила Москвичёва.
По мнению педагога-психолога, мысль пропасть на сутки кажется особенно привлекательной детям, испытывающим дефицит внимания со стороны родителей. Специалисты просят взрослых уделять детям больше внимания и беречь их.
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