ВТБ: переток средств с ипотеки на вклады усиливается
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Рыночные ставки по депозитам и кредитам продолжают уверенный рост после очередного повышения ключевой ставки Центральным Банком. В этих условиях все больше клиентов отказываются от покупки недвижимости в пользу депозитов. Общий объем таких средств за второе полугодие может достигнуть уже 420 млрд рублей. Об этом в рамках FINOPOLIS 2024 заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
«В условиях стабильного повышения ключевой ставки и одновременного «охлаждения» рынка ипотеки переток средств, который заемщики могли направить на первый взнос по кредиту, но в итоге разместили на вклады, усиливается. Еще в середине года мы ожидали, что он составит 380 млрд рублей, но «заморозки» на кредитном рынке и ставки выше 20% по вкладам, заставляют нас пересмотреть свой прогноз. Сейчас мы оцениваем этот переток уже минимум в 420 млрд рублей», - прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.
С начала года клиенты ВТБ разместили в классические инструменты порядка 6,8 трлн рублей. В результате объем привлеченных средств в банке увеличился более чем на 32%, и общий портфель классических сбережений на конец сентября достиг 9,1 трлн рублей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:01 Сегодня Более 12 тысяч сахалинцев получили уведомления о размере будущей пенсии
- 14:29 Сегодня Сахалинку оштрафовали за дебош в отделе судебных приставов
09:52 Сегодня Сахалинцы проверили себя в гонках с препятствиями в облегчённом формате
09:22 Сегодня Появилась новая схема телефонного мошенничества
09:05 11 Октября За 8 месяцев сахалинские аграрии произвели продукции на 8 миллиардов рублей
15:41 11 Октября 43 новых электронных информационных табло установят на автобусных остановках Южно-Сахалинска
12:56 11 Октября Ледовая арена в Макарове откроет свои двери для посетителей уже в текущем месяце
15:19 11 Октября Социальные магазины пользуются спросом у жителей Южно-Сахалинска
10:50 20 Сентября Инфляция в августе на Сахалине и Курилах замедлилась
11:16 26 Сентября Власти Южно-Сахалинска приведут в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказались заброшены
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
12:44 20 Сентября Новая стела с изображением животных и птиц встречает жителей и гостей Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 16:54 Сегодня В Южно-Сахалинске увековечили подвиг солдат в годы Русско-Японской войны
- 11:41 Сегодня Школьники Южно-Сахалинска могут проверить свои знания во всероссийской олимпиаде "Безопасные дороги"
- 11:02 Вчера Сахалинский краеведческий музей подписал соглашение о сотрудничестве с Алтайским музеем
- 09:21 15 Октября Сахалинцев приглашают поучаствовать в акции "Лермонтовский диктант"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?