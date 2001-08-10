Подать заявку на отлов безнадзорных животных в Южно-Сахалинске теперь можно через робота-автоответчика
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты департамента городского хозяйства продолжают проводить мероприятия по контролю за численностью животных без владельцев. Для еще более оперативного реагирования на отлов животных запущен в работу номер робота-автоответчика, по которому южносахалинцы могут оставить заявки: 312-963, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Данная программа по телефону принимает сигналы от жителей города. Далее автоматически формируются заявки на отлов и передаются специалистам департамента. Затем они направляются подрядной организации, действующей в рамках муниципальных контрактов на проведение мероприятий в сфере обращения с животными без владельцев, - отмечают в департаменте городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска.
После принятия в работу заявки, специалисты выезжают на места обитания животных и производят отлов.
Кроме того, в настоящее время в департаменте тестируют обнаружение мест обитания животных без владельцев через систему «Безопасный город». Программный комплекс фиксирует места нахождения животных по видеокамерам, установленным на территории города, после чего автоматически формирует заявку на отлов обнаруженного животного и передает ее исполнителю муниципального контракта.
Помимо нового номера автоответчика, южносахалинцы как и прежде могут сообщать о местах обитания животных без владельцев в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по телефону 300-765 (доб. 1, 2). В выходные и праздничные - по телефону диспетчерской департамента городского хозяйства: 300-475. Информация оперативно передается службам отлова.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:01 Сегодня Более 12 тысяч сахалинцев получили уведомления о размере будущей пенсии
- 14:29 Сегодня Сахалинку оштрафовали за дебош в отделе судебных приставов
09:52 Сегодня Сахалинцы проверили себя в гонках с препятствиями в облегчённом формате
09:22 Сегодня Появилась новая схема телефонного мошенничества
09:05 11 Октября За 8 месяцев сахалинские аграрии произвели продукции на 8 миллиардов рублей
15:41 11 Октября 43 новых электронных информационных табло установят на автобусных остановках Южно-Сахалинска
12:56 11 Октября Ледовая арена в Макарове откроет свои двери для посетителей уже в текущем месяце
15:19 11 Октября Социальные магазины пользуются спросом у жителей Южно-Сахалинска
10:50 20 Сентября Инфляция в августе на Сахалине и Курилах замедлилась
11:16 26 Сентября Власти Южно-Сахалинска приведут в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказались заброшены
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
12:44 20 Сентября Новая стела с изображением животных и птиц встречает жителей и гостей Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 16:54 Сегодня В Южно-Сахалинске увековечили подвиг солдат в годы Русско-Японской войны
- 11:41 Сегодня Школьники Южно-Сахалинска могут проверить свои знания во всероссийской олимпиаде "Безопасные дороги"
- 11:02 Вчера Сахалинский краеведческий музей подписал соглашение о сотрудничестве с Алтайским музеем
- 09:21 15 Октября Сахалинцев приглашают поучаствовать в акции "Лермонтовский диктант"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?