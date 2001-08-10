Подать заявку на отлов безнадзорных животных в Южно-Сахалинске теперь можно через робота-автоответчика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты департамента городского хозяйства продолжают проводить мероприятия по контролю за численностью животных без владельцев. Для еще более оперативного реагирования на отлов животных запущен в работу номер робота-автоответчика, по которому южносахалинцы могут оставить заявки: 312-963, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Данная программа по телефону принимает сигналы от жителей города. Далее автоматически формируются заявки на отлов и передаются специалистам департамента. Затем они направляются подрядной организации, действующей в рамках муниципальных контрактов на проведение мероприятий в сфере обращения с животными без владельцев, - отмечают в департаменте городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска.

После принятия в работу заявки, специалисты выезжают на места обитания животных и производят отлов.

Кроме того, в настоящее время в департаменте тестируют обнаружение мест обитания животных без владельцев через систему «Безопасный город». Программный комплекс фиксирует места нахождения животных по видеокамерам, установленным на территории города, после чего автоматически формирует заявку на отлов обнаруженного животного и передает ее исполнителю муниципального контракта.

Помимо нового номера автоответчика, южносахалинцы как и прежде могут сообщать о местах обитания животных без владельцев в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по телефону 300-765 (доб. 1, 2). В выходные и праздничные - по телефону диспетчерской департамента городского хозяйства: 300-475. Информация оперативно передается службам отлова.