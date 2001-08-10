Школьники Южно-Сахалинска выбирают своих лидеров на настоящих выборах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Второй год Южно-Сахалинск участвует в пилотном проекте «Твой выбор». Это всероссийская кампания по организации всеобщих выборов руководителей советов обучающихся образовательных организаций. Сегодня в школе № 32 состоялись выборы председателя ученического самоуправления с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Цель проекта – вовлечь школьников в будущую избирательную систему, обучая их демократическим процессам, закладывая основы гражданской ответственности.

Для проведения выборов школах устанавливаются официальные кабины для голосования, печатаются бюллетени, работают ученические избирательные комиссии. Куратором проекта в части организации процесса выборов является Южно-Сахалинская городская территориальная избирательная комиссия.

- Мы используем комплексы обработки избирательных бюллетеней, все происходит в соответствии с процедурами реальных выборов в России. Дети проходят все этапы: от дебатов и представления программ, до выдвижения кандидатов, - рассказал председатель городской Южно-Сахалинской территориальной избирательной комиссии Дмитрий Сангадеев. - Это действительно ценный опыт, который помогает им понять важность участия в выборах и сформировать активную гражданскую позицию.

Идея проведения школьных выборов максимально приближенных к реальному избирательному процессу родилась в прошлом году у коллектива директоров школ областного центра, в их числе руководитель СОШ № 32, Татьяна Валуйских. Эта школа открывает выборную кампанию этого года.

- Проведение реальных выборов - это прекрасная практика для детей. Она помогает им развивать командные навыки, формировать лидерские качества и понимать, как их мнение может влиять на жизнь школы, - отметила куратор ученического самоуправления школы № 32 Дарья Пушкарева.

- Я решила принять участие в выборах председателя нашей школы, - Это мои первые выборы, и я понимаю, что от этого решения зависит многое: статус школы, уровень обучения, комфорт учебных дней, - поделилась мнением ученица 8 класса школы № 32 Диана Павличук.

В этом году выборы состоятся школах № 16, 30 и 32, гимназиях № 1, 2 и 3, лицее № 1. Голосования пройдут с октября по ноябрь.