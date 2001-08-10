Сахалинская область продолжает развивать межрегиональное сотрудничество с Алтайским краем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области совместно с сельхозпроизводителями и бизнес-сообществом приняло участие в совещаниях с алтайскими коллегами, где обменялись опытом по вопросам сельского хозяйства и обсудили торговые отношения, рассказали ТИА "Острова" в региональном минсельхозе.

Для Сахалинской области, как единственного региона, расположенного на островах, вопросы продовольственного обеспечения крайне важны. Социально-экономическое развитие региона – приоритетная задача для представителей власти всех уровней. Особое внимание уделяется развитию и расширению межсубъектному взаимодействию, где на принципах взаимовыгодности достигаются максимальные социальные и экономические результаты для каждого из участников.

«Алтай уже много лет является стратегическим партнером островной области как в агропромышленном комплексе, так и в сфере торговли. По оценке министерства, за счет поставок с Алтайского края обеспечивается от 30 до 60% товарного рынка муки, более 40% круп и бытовой химии, а также более 50% обеспечивается потребность рынка комбикормов. За этими цифрами стоят выстроенные многолетние тесные связи, благодаря которым обеспечивается стабильное функционирование деятельности региональных предприятий хлебопекарной и молочной отраслей, предприятий сельского хозяйства, включая личные подсобные хозяйства. Будем в дальнейшем расширять и углублять сотрудничество наших регионов», – отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Андрей Речкин.

В ходе «круглых столов» стороны обсудили ряд вопросов о сотрудничестве в области животноводства, сельхозтехники, семеноводства, ветеринарии, возможность переработки зерновых культур на территории Сахалинской области. Также затронули вопрос кадрового обеспечения отраслей АПК.

Как отметила директор департамента сельского хозяйства министерства Ольга Шкардюк, знакомство островных сельхозтоваропроизводителей с агропромышленным потенциалом алтайского региона определит дальнейший вектор перспективного сотрудничества.

Состоялись также переговоры в формате B2B, в ходе которых стороны обсудили поставки продовольствия, укрепление и расширение связей. Сахалинский бизнес отметил, что полученная информация позволит реализовать успешные проекты в будущем.

«В нынешних санкционных условиях сотрудничество для Сахалинской области становится крайне важным. Мы надеемся на дальнейшее взаимодействие, на сохранение и укрепление выстроенных торговых взаимоотношений, что будет способствовать увеличению доли алтайской продукции в региональном потреблении», – сказала заместитель министра сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Олеся Давыдова.

Напомним, что островные сельхозпроизводители, перерабатывающие предприятия и торговые сети поддерживают многолетние торгово-экономические связи с алтайскими партнерами. В этом году Сахалинская область и Алтайский край подписали обновленное соглашение на 2024-2027 годы, в которое вошли направления сотрудничества с учетом новых реалий: взаимодействие в части цифровой трансформации отраслей экономики, в социальной сфере и сферах государственного управления, молодежной политики, патриотического воспитания. Также стороны договорились о проведении музейно-выставочных обменов. Продолжится и торгово-экономическое сотрудничество.

В целом сегодня областное министерство сельского хозяйства и торговли является участником соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве с 28 субъектами Российской Федерации. Это дает возможность интегрировать промышленный потенциал российских регионов в кооперационные и сбытовые цепочки Сахалинской области и максимально наполнять «полку» потребительскими товарами.