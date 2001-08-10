"День призывника" прошел в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военно-патриотическое мероприятие состоялось в политехническом колледже СахГУ. Юношам допризывного возраста рассказали о призывной кампании 2024 года, прохождении службы в рядах вооруженных сил РФ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Торжественная часть мероприятия началась с исполнения гимна Российской Федерации. С приветственным словом к участникам обратились помощник военного комиссара Сахалинской области Борис Картавый. Личным опытом воинской службы с ребятами поделился военный комиссар Южно-Сахалинска Илья Земеров, который отметил что это один из важнейших этапов в жизни каждого мужчины, возможность пройти боевую подготовку, испытать себя, закалить характер.
- Армия воспитывает силу воли, ответственность, самодисциплину, даёт осознание молодым людям, что они, прежде всего, являются защитниками — своей страны, своей семьи, своего дома, – рассказал Илья Земеров, – сегодня рассказали о возможностях для получения высшего образования в военных вузах – выпускники получают гражданскую специальность, им присваивается воинское звание лейтенанта.
Своим мнением также поделились учащиеся колледжа. Владислав Силантьев рассказал, что многие из его друзей и знакомых служили в армии. Этот период стал для них хорошей школой жизни.
- Они стали более стойкими и выносливыми, научились обращаться с оружием, преодолевать трудности, – отметил Владислав.
Добавим, во встрече также приняли участие представители Управления Росгвардии по Сахалинской области, пункта отбора на военную службу по контракту, ДОСААФ, а также Южно-Сахaлинской и Курильской епархии и других организаций.
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