Общественники Южно-Сахалинска проверяют социальные магазины
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка продолжают мониторинг цен в социальных магазинах областного центра. Сотрудники проверили два торговых объекта в планировочном районе Хомутово, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Сегодня мы провели мониторинг в магазинах «Верный» и «Мясной двор». Товары представлены в полном объеме. Наценка не более 15% от закупочной цены на установленный перечень продукции соблюдена, - отметил начальник отдела торговой политики департамента продресурсов Максим Иванов.
Мониторинг цен проводится еженедельно. Часто к контролю присоединяются общественники. В ходе последнего рейда к работе подключилась серебряный волонтер Валентина Шатилина.
- Плюсы социальных магазинов в том, что они находятся почти в каждом микрорайоне города, в шаговой доступности. В них представлен большой ассортимент товаров: крупы, и молочные, и мясные, и рыбные продукты, консервы. Социальные магазины - это очень хорошее подспорье для всех граждан, - рассказала Валентина Шатилина.
На торговых объектах, имеющих статус «социального магазина», обязательно размещена соответствующая вывеска, внутри расположены информационные стенды со свидетельством о присвоении особого статуса и перечнем товаров. Как правило, в него входят социально значимые товары: хлеб, крупы, бакалея, мясная и молочная продукция, овощи, фрукты — всего 43 наименования.
Социальные магазины востребованы среди горожан. Сегодня в областном центре, планировочных районах и селах действуют 36 подобных торговых объектов. Ознакомиться с местом расположения магазинов можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
Добавим, департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка постоянно ведет работу с предпринимателями городского округа по увеличению числа социальных магазинов. Обратиться за консультацией можно по адресу: Южно-Сахалинск, Карла Маркса, 20. Телефон 300-737 (доб. 2).
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