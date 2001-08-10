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14:07, | Новости общества Сахалина и Курил
В Поронайске построили пешеходный тротуар
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новый пешеходный тротуар появился по улице Хабаровской в Поронайске. Специалистами департамента муниципального заказа проведена приемка выполненных работ. В общей сложности подрядная организация обустроила пешеходную дорожку протяженностью 170 метров.
Новая пешеходная дорожка обустроена бордюрным камнем и выполнена из брусчатки. Подрядчики отстроили переход по улице Хабаровской от улицы Комсомольской через реку Черная. Теперь в Поронайске появилась еще одна безопасная территория для пеших передвижений.
- Планомерно движемся к тому, чтобы в городе было больше безопасных мест для жителей. Работу по развитию дорожно-уличной сети проводим по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Только за последние два года при финансовой поддержке правительства Сахалинской области в Поронайске отремонтировали тротуар по улице Октябрьской, улице Победы, обустроили новые тротуары по улице Невельской и улице Полевой. В будущем мы продолжим делать наш город удобным для всех – пешеходов и автомобилистов, - отметил мэр Поронайского ГО Антон Карпуков.
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