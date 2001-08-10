На Сахалине военнослужащие отработали навыки армейской тактической стрельбы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) перед сдачей зачетов отработали навыки армейской тактической стрельбы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В ходе занятий на базе полигона «Троицкий» военнослужащие отработали навыки ведения огня из различных положений – стоя, сидя, лежа и в движении, из современного стрелкового оружия автоматов Калашникова, снайперских винтовок СВД, пулемётов ПК с применением дымов и средств имитации.
Кроме того, военнослужащие отрабатывают практические действия по скрытному перемещению на поле боя, отрабатывая навыки захвата опорных пунктов и огневых позиций условного противника.
Особое внимание уделено готовности учебных мест, мишеней, укрытий и препятствий для выполнения нормативов по армейской тактической стрельбе.
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