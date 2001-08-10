"Единая Россия" запустила в регионах мониторинг готовности многоквартирных домов к отопительному сезону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Партпроект «Школа грамотного потребителя» подготовил специальную анкету, чтобы жители могли сообщить не только о состоянии радиаторов, внутридомовых коммуникаций, но и гидроизоляции цоколей, подвалов, чердаков, остекления подъездов, доводчиков на дверях.

«Начало этого года сопровождалось несколькими крайне неприятными инцидентами, когда десятки многоквартирных домов в ряде субъектов РФ остались без тепла в морозный период. Поэтому крайне важно принять превентивные меры, не допустить подобных ситуаций. В связи с этим вместе с координаторами «Школы грамотного потребителя»» организуем проверку многоквартирных домов и опрос жителей о состоянии их домов», — подчеркнул координатор партпроекта, председатель комиссии Мосгордумы по госстроительству Александр Козлов.

Он отметил, что проверка будет комплексной.

«Тепло и нормальная температура зависят не только от батарей. Есть ряд пунктов, которые в обязательном порядке должны быть соблюдены при подготовке многоквартирного дома. Всё это позволяет не просто комфортно ощущать себя дома, но и позволяет сэкономить. Поэтому нам важны все параметры», — подчеркнул координатор партпроекта.

Результаты мониторинга направят в государственные жилищные инспекции для принятия мер к управляющим организациям.

«Подготовка объектов жизнеобеспечения к отопительному периоду завершена во всех муниципальных образованиях Сахалинской области. Отопительный период уже начат в 16 городских округах. В Курильском и Южно-Курильском городских округах он начнется по температурному графику. Все объекты теплоснабжения обеспечены необходимыми запасами топлива. Кроме того, за межотопительный период была проведена масштабная работа по замене 55,7 км сетей (тепловых, водопроводных, а также сетей водоотведения). Мы проводим опрос среди жителей, чтобы оценить качество подготовки многоквартирных домов к этому сезону. Для участия в опросе необходимо заполнить анкету на сайте «Школа ЖКХ» в разделе «Опросы». Надеюсь жители откликнутся, и мы вместе сделаем работу качественно», - отметил Депутат Сахалинской областной Думы, Региональный координатора Федерального партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Сахалинской области Артём Круглик.