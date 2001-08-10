Южносахалинцам предлагают познакомиться с обычаями татарской свадьбы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островной столице продолжается Семейный фестиваль вкуса и традиций: в предстоящее воскресенье, 20 октября, горожан приглашают стать гостями татарской свадьбы и больше узнать о национальных обычаях и культуре, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В рамках яркой, насыщенной программы всем желающим также предложат принять участи в мастер-классе по приготовлению национальных блюд, посетить тематическую выставку и др.
- В Год семьи особенно знаково рассказать о культурных особенностях празднования национальных свадеб — момента, когда создается настоящая семья. Как встречают невесту в доме жениха, какие блюда ставят на стол, какие проводятся обряды на счастливую совместную жизнь молодых, что символизируют наряды. В рамках фестиваля горожане уже узнали о тонкостях русской и корейской свадеб. Это очень интересно. Мы приглашаем горожан окунуться в эту удивительную атмосферу и открыть для себя многообразие культур народов, которые живут на Сахалине, - отметила председатель сахалинского регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Майя Кириллова.
Желающим посетить Семейный фестиваль вкуса и традиций необходимо заблаговременно подтвердить свое участие по телефону 8 (963) 289-23-16. Мероприятие состоится 20 октября в Сахалинском областном центре народного творчества (пр. Победы, 24). Начало в 12.00. Вход свободный.
Напомним, идея проведения Семейного фестиваля вкуса и традиций принадлежит Сахалинскому региональному отделению общероссийской общественной организации «Женщины Бизнеса». Партнер мероприятия - региональное отделение ОГО «Ассамблея народов России» Сахалинской области. Социальный проект реализуется при финансовой поддержке правительства Сахалинской области и содействии администрации Южно-Сахалинска.
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