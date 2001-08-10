Тихоокеанское
информационное агентство
18 Октября 2024
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Движение по участку ул. Музейной В Южно-Сахалинске в октябре будет временно закрываться
12:01, | Новости общества Сахалина и Курил

Движение по участку ул. Музейной В Южно-Сахалинске в октябре будет временно закрываться

Движение по участку ул. Музейной В Южно-Сахалинске в октябре будет временно закрываться

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничения для автомобилистов и пешеходов связаны с продолжающимися строительными работами по возведению Научно-образовательного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

График перекрытия сквозного проезда:

с 20.00 24 октября по 22:00 27 октября;

с 20.00 29 октября по 22.00 31 октября.

Объезд возможен по Компроспекту и улицам Комсомольской и Буюклы.

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