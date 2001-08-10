В Поронайске открылся "Добро.Центр"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Важным этапом в волонтерской жизни Поронайского района стало открытие «Добро.Центра» на базе Модельной центральной библиотеки. Здесь уже много лет ведётся работа по направлению добровольчества. Для волонтеров и добровольцов это яркое и значимое событие.
Что такое «Добро.Центр» – Это бесплатная социальная франшиза федерального масштаба, под эгидой которой работают объединения волонтеров.
Одна из основных задач «Добро.Центра» – координация между нуждающимися в помощи и теми, кто готов ее оказать. В функционал волонтерского центра входит прием заявок на «добрые услуги» от населения, предоставление пространства волонтерским объединениям, социальное и эковолонтерство, популяризация здорового образа жизни.
В нашем районе много неравнодушных людей, благодаря которым развивается волонтерство, и открытие «Добро.Центра» позволит найти единомышленников, укрепить традиции добровольчества и даст им новое развитие.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:22 Сегодня Появилась новая схема телефонного мошенничества
09:52 Сегодня Сахалинцы проверили себя в гонках с препятствиями в облегчённом формате
10:01 Сегодня Более 12 тысяч сахалинцев получили уведомления о размере будущей пенсии
10:47 Сегодня В Южно-Сахалинске в сфере дорожного хозяйства трудятся около 1000 человек
09:05 11 Октября За 8 месяцев сахалинские аграрии произвели продукции на 8 миллиардов рублей
15:41 11 Октября 43 новых электронных информационных табло установят на автобусных остановках Южно-Сахалинска
12:56 11 Октября Ледовая арена в Макарове откроет свои двери для посетителей уже в текущем месяце
15:19 11 Октября Социальные магазины пользуются спросом у жителей Южно-Сахалинска
10:50 20 Сентября Инфляция в августе на Сахалине и Курилах замедлилась
11:16 26 Сентября Власти Южно-Сахалинска приведут в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказались заброшены
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
12:44 20 Сентября Новая стела с изображением животных и птиц встречает жителей и гостей Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 11:41 Сегодня Школьники Южно-Сахалинска могут проверить свои знания во всероссийской олимпиаде "Безопасные дороги"
- 11:02 Вчера Сахалинский краеведческий музей подписал соглашение о сотрудничестве с Алтайским музеем
- 09:21 15 Октября Сахалинцев приглашают поучаствовать в акции "Лермонтовский диктант"
- 13:06 14 Октября Победителей 14 арт-фестиваля "Заяви о себе" определили в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?