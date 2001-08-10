В Поронайске открылся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Важным этапом в волонтерской жизни Поронайского района стало открытие «Добро.Центра» на базе Модельной центральной библиотеки. Здесь уже много лет ведётся работа по направлению добровольчества. Для волонтеров и добровольцов это яркое и значимое событие.

Что такое «Добро.Центр» – Это бесплатная социальная франшиза федерального масштаба, под эгидой которой работают объединения волонтеров.

Одна из основных задач «Добро.Центра» – координация между нуждающимися в помощи и теми, кто готов ее оказать. В функционал волонтерского центра входит прием заявок на «добрые услуги» от населения, предоставление пространства волонтерским объединениям, социальное и эковолонтерство, популяризация здорового образа жизни.

В нашем районе много неравнодушных людей, благодаря которым развивается волонтерство, и открытие «Добро.Центра» позволит найти единомышленников, укрепить традиции добровольчества и даст им новое развитие.