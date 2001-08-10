Школьники Южно-Сахалинска могут проверить свои знания во всероссийской олимпиаде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Школьники Южно-Сахалинска могут повысить уровень своих знаний правил дорожного движения, участвуя во всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». В школе № 5 участниками олимпиады стали более 320 учащихся. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Уточним, организаторами всероссийского соревнования школьников на тему безопасных дорог выступают Минтранс России, Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, платформа Учи.ру и АНО «Национальные приоритеты» совместно с Минпросвещения России.

- Олимпиада проводится ежегодно и нацелена на профилактику дорожно-транспортного травматизма и повышение уровня знаний правил дорожного движения. Отвечая на задания олимпиады, дети рассматривают ситуации, которые могут возникнуть на дорогах. На занятиях мы постоянно изучаем правила дорожного движения и безопасного поведения на проезжей части, поэтому ребята хорошо знакомы с темой олимпиады, - рассказала руководитель отряда юных инспекторов движения школы № 5 Южно-Сахалинска Анна Макарова.

Профилактика детского травматизма на дорогах в школах города ведется на постоянной основе. При учебном заведении № 5 создан отряд юных инспекторов дорожного движения и «родительский патруль». В первые дни сентября они вместе дежурят на пешеходных переходах у школы и показывают первоклашкам безопасный маршрут.

- Я изучаю ПДД, потому что это очень важно для моей безопасности. Я каждый день хожу в школу и гуляю на улице, поэтому мне важно знать, как правильно переходить дорогу и вести себя рядом с машинами. На олимпиаде есть не только вопросы по ПДД, но и различные ситуации, в которых нужно выбирать правильное поведение на дороге, - поделилась ученица 3 класса школы № 5, участница отряда юных инспекторов движения Полина Шутова.